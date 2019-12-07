В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией. Поводом для протестов стали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые начались во второй половине дня в Сочи.
В акции принимают участие несколько сотен человек, передает «Интерфакс». Протестующие начали собираться около полудня на Октябрьской площади. Там они провели митинг, затем участники акции колонной прошли по проспекту Независимости к Дому правительства, а потом вернулись на Октябрьскую площадь.
Оппозиционные политики, выступающие на митинге, говорят об угрозе независимости Белоруссии в результате интеграции с Россией и призывают своих сторонников не признавать никаких документов, которые могут быть подписаны на сегодняшней встрече в Сочи.
Как сообщает корреспондент «РИА Новости», акции протеста проходили сразу в нескольких местах города. Например, на проспекте Независимости организаторы призвали участников акции выстроиться в живую цепь от Главпочтамта до Белгосцирка. Люди выстроились в несколько цепочек, взявшись за руки. Сотрудники правоохранительных органов наблюдают за происходящим, но не вмешиваются. Участников призывают разойтись, напоминая, что акция не согласована.
Одновременно с этим проходит митинг возле Дворца Республики, где собралось несколько сотен человек, передает агентство. Протестующие принесли традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, а также флаги Евросоюза. Они скандируют «Живи, Белоруссия!» и «Независимость».