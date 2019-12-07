В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

Как сообщает корреспондент «РИА Новости», акции протеста проходили сразу в нескольких местах города. Например, на проспекте Независимости организаторы призвали участников акции выстроиться в живую цепь от Главпочтамта до Белгосцирка. Люди выстроились в несколько цепочек, взявшись за руки. Сотрудники правоохранительных органов наблюдают за происходящим, но не вмешиваются. Участников призывают разойтись, напоминая, что акция не согласована.