Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны. В качестве основных принципов глава государства назвал суверенитет и независимость, передает агентство «Белта».
Кроме того, Лукашенко усомнился в целесообразности торгового союза с Россией. По словам президента, из-за того, что Москва не пускает на российский рынок некоторые виды белорусских товаров, Минск теряет ежегодно по $9 млрд. «Конечно, мы с Россией воевать не будем, как Америка с Китаем. Но это неправильно», – подчеркнул Лукашенко.
Страны, когда вступают в объединения, рассчитывают благодаря интеграции улучшить свою экономику, продолжил президент. «Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз?» – заявил Лукашенко. Он добавил, что высказывал свою позицию президенту России Владимиру Путину при встрече. «Мы с ним друзья, я ему открыто могу это сказать, да еще похлеще», – отметил президент Белоруссии.
Если бы торговля с Россией была более ровная, Белоруссия могла бы «подтянуть» другие рынки и стать богаче, констатировал Лукашенко: «Что это за союз, если мы каждый год теряем и условия ухудшаются». Президент добавил, что продолжит добиваться равных торговых условий для обеих стран.