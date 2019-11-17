Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Страны, когда вступают в объединения, рассчитывают благодаря интеграции улучшить свою экономику, продолжил президент. «Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз?» – заявил Лукашенко. Он добавил, что высказывал свою позицию президенту России Владимиру Путину при встрече. «Мы с ним друзья, я ему открыто могу это сказать, да еще похлеще», – отметил президент Белоруссии.