Лукашенко хочет получать истребители из России бесплатно

Делать исключение для Белоруссии – значит создать прецедент, который перекосит всю систему оружейного экспорта в ОДКБ, говорит собеседник «Ведомостей»: «К тому же у Александра Григорьевича весьма интересное понимание, что является его собственными средствами, а что нет, поскольку есть вероятность, что оплата проходила за счет не целевого, под покупку истребителей, а несвязанного кредита, выданного нами ранее под иные нужды». По словам человека, близкого к руководству Минобороны России, причина высказываний Лукашенко связана с разногласиями между Москвой и Минском относительно размещения на 61-й авиабазе российских истребителей. Договоренности об этом были достигнуты в 2013 г. В декабре того же года звено из четырех российских Су-27СМ3 встало на совместное боевое дежурство с истребителями ВВС Белоруссии, однако вскоре улетело по требованию Лукашенко, а сам он заявил, что не допустит размещения иностранных военных объектов: «На него оказывали давление извне – и он просто не смог устоять». После этого ни о каких безвозмездных поставках авиатехники речи уже не велось.