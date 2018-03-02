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Лукашенко назвал проблему номер один для белорусов

Проблема номер один для белорусов - рост цен на товары, которые они покупают ежедневно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БЕЛТА.

«Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8-10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе нацбанка, как и четыре месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также попросил правительство довести в 2018 г. среднюю месячную зарплату в стране до тысячи белорусских рублей (более $500), а затем увеличить и этот показатель. Номинальная начисленная заработная плата в Белоруссии, согласно данным официальной статистики, в декабре составила 995,3 белорусского рубля.

Выполнить это требование, по мнению Лукашенко, необходимо за счет роста обеспечения для категории работников с низкой зарплатой. Речь идет об учителях, врачах, работниках детских садов, а также социальной сферы и области культуры, уточнял он.

Ранее белорусский лидер заявлял, что жизнь в стране не прекрасна, но терпима. Он также отмечал, что белорусский народ на генетическом уровне не приемлет любую вооруженную агрессию.

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