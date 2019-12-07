Лукашенко назвал цель своего визита в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о цели своего нынешнего визита в Россию. Он рассказал, что перед встречей с Владимиром Путиным в Сочи внимательно изучил все, что пишут в прессе и Telegram-каналах и говорят по телевидению. И в СМИ, по словам президента, все рассуждают о цели его визита. «Все задаются вопросом в России: с чем Лукашенко едет, чего он приехал вообще?» – отметил белорусский лидер (его цитирует ТАСС).
По словам Лукашенко, единственной целью его визита является обсуждение договора о Союзном государстве. «Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа договора», – сказал он. Россия и Белоруссия много сделали для интеграции, но мало говорят о том, что было сделано, добавил президент.
Лукашенко подчеркнул, что не собирается ничего просить у России, в частности Минск, по его словам, не просит дешевый газ или дешевую нефть. Единственное, чего хочет Белоруссия, – это равные экономические условия. «Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», – пояснил президент. В противном случае создать основу отношений в рамках Союзного государства не удастся, заключил он.
Переговоры Путина и Лукашенко проходят 7 декабря в Сочи. В Минске встреча лидеров двух стран вызвала протесты. Несколько сотен человек вышли на акцию против интеграции Белоруссии и России.