Лукашенко назвал цель своего визита в Россию

Лукашенко подчеркнул, что не собирается ничего просить у России, в частности Минск, по его словам, не просит дешевый газ или дешевую нефть. Единственное, чего хочет Белоруссия, – это равные экономические условия. «Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», – пояснил президент. В противном случае создать основу отношений в рамках Союзного государства не удастся, заключил он.