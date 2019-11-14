Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы

Недавно Белоруссия закупила у России самолеты Су-30СМ для защиты совместных границ, которая и так обходится Минску недешево, отметил президент. Он упрекнул Москву в том, что она не помогла Белоруссии в поставке этих самолетов. «Мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие?» – сказал Лукашенко. Он добавил, что, несмотря на разногласия, Минск продолжит выполнять свои обязанности по охране границ. «Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах», – заключил президент.