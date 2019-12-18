Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь. Согласно новым данным, за девять месяцев реальные доходы населения выросли на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раньше Росстат оценивал рост в 0,2%.
Изменение оценки связано с уточнением базы прошлого года, пояснило Минэкономразвития. Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за 2018 г., говорится в документе. Рост реальных располагаемых доходов и рост реальных денежных доходов остались прежними (0,1% и 1,1%), но внутригодовая динамика была существенно пересмотрена.
Росстат пока не опубликовал обновленные данные. В обнародованном 18 декабря отчете о социально-экономическом положении России за январь – ноябрь 2019 г. сообщается, что реальные доходы выросли на 0,2%.
В октябре Росстат отчитался о резком росте реальных располагаемых доходов населения в III квартале 2019 г. – сразу на 3% в годовом выражении. Это самый сильный квартальный рост доходов с 2014 г. Росстат объяснял такой взрывной рост низкой сравнительной базой (за III квартал прошлого года показатель вырос всего на 0,2%) и увеличением поступлений от трудовой деятельности, на которые приходится более 76% всех доходов.