Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

В октябре Росстат отчитался о резком росте реальных располагаемых доходов населения в III квартале 2019 г. – сразу на 3% в годовом выражении. Это самый сильный квартальный рост доходов с 2014 г. Росстат объяснял такой взрывной рост низкой сравнительной базой (за III квартал прошлого года показатель вырос всего на 0,2%) и увеличением поступлений от трудовой деятельности, на которые приходится более 76% всех доходов.