Минфин подсчитал доходы казны от снижения порога беспошлинной торговли

С 2020 г. единая ставка таможенной пошлины снизится с 30% до 15% от суммы превышения беспошлинного порога, но не менее 2 евро за кг веса сверх нормы в 31 кг., пишет «Интерфакс». В 2021 г. для покупки дороже 50 евро пошлина не изменится, но для одного отправления планируется установить фиксированный платеж на сумму не менее 1 евро вне зависимости от превышения стоимости или веса. С 2022 г. этот платеж составит 3 евро с одного отправления. Установленные фиксированные платежи коснутся товары, купленные в интернет-магазинах.