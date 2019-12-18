Минфин подсчитал доходы казны от снижения порога беспошлинной торговли
Минфин подсчитал доходы бюджета после снижения порога ввоза беспошлинных посылок из-за рубежа. По данным ведомства, за три года доходы от интернет-торговли составят 300 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на расчеты Федеральной таможенной службы (ФТС).
При составлении прогноза ФТС учитывал объемы, стоимость и категорию товаров, отправленных в Россию в 2019 г. За год, по подсчетам ведомства, в страну доставлено 329,9 млн международных почтовых отправлений и 8,1 млн отправлений экспресс-доставки.
16 декабря Минфин подготовил и направил на согласования заинтересованным ведомствам проект проработки предложения России снизить порог беспошлинного ввоза интернет-посылок. Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц не превышает 500 евро. По планам Минфина, с января 2020 г. этот порог снизится до 200 евро, с июля — до 100 евро, с 2021 г. — до 50 евро и с 2022 г. до 20 евро. Эти предложения рассмотрит Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в январе 2020 г.
С 2020 г. единая ставка таможенной пошлины снизится с 30% до 15% от суммы превышения беспошлинного порога, но не менее 2 евро за кг веса сверх нормы в 31 кг., пишет «Интерфакс». В 2021 г. для покупки дороже 50 евро пошлина не изменится, но для одного отправления планируется установить фиксированный платеж на сумму не менее 1 евро вне зависимости от превышения стоимости или веса. С 2022 г. этот платеж составит 3 евро с одного отправления. Установленные фиксированные платежи коснутся товары, купленные в интернет-магазинах.