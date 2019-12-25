Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

К началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены существенные резервы. В 2008 г. правительство решило разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ), напомнил Кудрин. За счет Резервного фонда власти смогли поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета. К 2018 г. Резервный фонд был потрачен и прекратил существование. Сейчас власти направляют все дополнительные доходы от продажи газа и нефти в ФНБ. По данным Минфина, на 1 декабря объем ФНБ составлял 7,9 трлн руб.