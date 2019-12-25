Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Принятое 10 лет назад президентом Владимиром Путиным решение о создании резервных фондов спасло экономику России, считает бывший министр финансов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «РИА Новости». На тот момент Путин занимал пост премьера.
«Он единственный вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, сыгравших решающую роль в кризис 2008–2009 г.», – отметил Кудрин. «Все-таки благодаря только его политической воле это было создано», – сказал Кудрин.
Создание фондов «сыграло решающую роль» в спасении российской экономики, социальных расходов, добавил бывший министр. Во время кризиса зарплаты оставались на прежнем уровне, а пенсии увеличились вдвое, отметил он.
К началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены существенные резервы. В 2008 г. правительство решило разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ), напомнил Кудрин. За счет Резервного фонда власти смогли поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета. К 2018 г. Резервный фонд был потрачен и прекратил существование. Сейчас власти направляют все дополнительные доходы от продажи газа и нефти в ФНБ. По данным Минфина, на 1 декабря объем ФНБ составлял 7,9 трлн руб.