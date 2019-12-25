Сделка ОПЕК+ принесла бюджету России дополнительно 6,2 трлн рублей за три года
По его словам, за три года российский бюджет получил 6,2 трлн рублей «благодаря сделке ОПЕК+ и сопровождающему ее росту цен на нефть». Новак добавил, что сделка позволяет России в дальнейшем увеличить добычу, если появится дополнительный спрос на рынке.
В ОПЕК+ входят 24 страны — экспортера нефти, которые согласуют объемы добычи нефти с 2017 г. Последнее по времени соглашение было принято в июле и скорректировано в сторону увеличения сокращения в декабре, оно действует по конец марта 2020 г.
В июле участники ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. В начале декабря было сократить добычу уже на 1,7 млн баррелей в сутки. Квота России увеличена с 228 до 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.
Министр энергетики не считает связанными между собой решение ОПЕК+ увеличить объемы сокращения добычи нефти и IPO Saudi Aramco. «Думаю, что это скорее совпадение. Мы еще летом обсуждали, что нужно будет увеличить сокращение добычи... это было общее решение. Никто не знал, что именно в декабре пройдет IPO Saudi Aramco», — сказал Новак.
Saudi Aramco в декабре провела крупнейшее в мире IPO, в ходе сбора заявок вся компания была оценена в 1,7 трлн долларов.