Сделка ОПЕК+ принесла бюджету России дополнительно 6,2 трлн рублей за три года

Министр энергетики не считает связанными между собой решение ОПЕК+ увеличить объемы сокращения добычи нефти и IPO Saudi Aramco. «Думаю, что это скорее совпадение. Мы еще летом обсуждали, что нужно будет увеличить сокращение добычи... это было общее решение. Никто не знал, что именно в декабре пройдет IPO Saudi Aramco», — сказал Новак.