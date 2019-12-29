Губернатор Подмосковья пообещал закрыть все свалки в области в 2020 году

В частности, в конце ноября в Коломне был закрыт мусорный полигон «Воловичи», на который жаловались местные жители. Изначально свалка предназначалась для нужд города и примыкающих территорий, но, по информации активистов, нагрузка на полигон в последнее время начала сильно расти. Протесты из-за свалки начались еще в 2017 г., однако ее закрытие стало возможным только после выхода на полную мощность комплекса по переработке отходов «Юг».