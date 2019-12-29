Губернатор Подмосковья пообещал закрыть все свалки в области в 2020 году
Все мусорные полигоны в Подмосковье будут закрыты к концу следующего года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Победу мы надеемся получить к концу 2020 г., когда закроем все городские свалки, их больше не будет в природе, как таковых, существовать», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).
К концу текущего года из 39 полигонов твердых бытовых отходов в Подмосковье были закрыты 28. Две свалки планируется модернизировать в современные комплексы по переработке отходов.
В частности, в конце ноября в Коломне был закрыт мусорный полигон «Воловичи», на который жаловались местные жители. Изначально свалка предназначалась для нужд города и примыкающих территорий, но, по информации активистов, нагрузка на полигон в последнее время начала сильно расти. Протесты из-за свалки начались еще в 2017 г., однако ее закрытие стало возможным только после выхода на полную мощность комплекса по переработке отходов «Юг».