В Коломне закрыли мусорный полигон «Воловичи»

Жители Коломны начали протестовать против растущего потока мусора на полигон «Воловичи» еще в конце 2017 г. Изначально он предназначался для нужд города и примыкающих территорий, но, по информации активистов, нагрузка на полигон начала сильно расти. Зимой прошлого года в соседних с полигоном поселках жители почувствовали запах свалки. Жители Коломны также протестовали против строительства новой свалки и мусоросжигательного завода.