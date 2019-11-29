В Коломне закрыли мусорный полигон «Воловичи»
В Коломне закрыли мусорный полигон «Воловичи», на который жаловались местные жители, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Закрытие полигона связано с выходом на полную мощность комплекса по переработке отходов «Юг».
Жители Коломны начали протестовать против растущего потока мусора на полигон «Воловичи» еще в конце 2017 г. Изначально он предназначался для нужд города и примыкающих территорий, но, по информации активистов, нагрузка на полигон начала сильно расти. Зимой прошлого года в соседних с полигоном поселках жители почувствовали запах свалки. Жители Коломны также протестовали против строительства новой свалки и мусоросжигательного завода.
Полигон «Воловичи» эксплуатировался с 1990 г., за это время он принял 2,3 млн т отходов. На полигон поступали отходы IV-V класса опасности — малоопасные и практические неопасные.