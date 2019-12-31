Индекс PMI сферы услуг России опустился до 53,1 пункта

Результаты декабрьского исследования PMI свидетельствуют об устойчивом росте деловой активности в российской сфере услуг. «Однако темпы расширения замедлились до четырехмесячного минимума, несмотря на существенный рост новых заказов», — говорится в исследовании. Внутренний и внешний спрос усилился, так как компании «указали на возобновление роста экспортных заказов». Несмотря на это, деловые ожидания упали до минимального уровня с августа 2017 г. на фоне усиления конкуренции, также замедлился рост рабочих мест. В декабре отпускные цены росли более медленными темпами, так как компании не могли возместить существенный рост затрат на фоне конкуренции за клиентов.