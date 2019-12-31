Индекс PMI сферы услуг России опустился до 53,1 пункта
Помимо этого, совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг России, в отчетном периоде сократился до 51,8 пункта. В ноябре этот показатель составлял 52,9 пункта.
Результаты декабрьского исследования PMI свидетельствуют об устойчивом росте деловой активности в российской сфере услуг. «Однако темпы расширения замедлились до четырехмесячного минимума, несмотря на существенный рост новых заказов», — говорится в исследовании. Внутренний и внешний спрос усилился, так как компании «указали на возобновление роста экспортных заказов». Несмотря на это, деловые ожидания упали до минимального уровня с августа 2017 г. на фоне усиления конкуренции, также замедлился рост рабочих мест. В декабре отпускные цены росли более медленными темпами, так как компании не могли возместить существенный рост затрат на фоне конкуренции за клиентов.
Затраты, с которыми столкнулись компании сферы услуг последние четыре месяца росли максимальными темпами. «Инфляция закупочных цен была в основном связана с повышением цен поставщиками и высокими трудовыми затратами», — отмечается в исследовании. В декабре деловые ожидания роста активности в сфере услуг оставались «исторически приглушенными». По мнению экспертов, в следующем году ожидается рост производства, несмотря на то, что степень оптимизма упала до минимального уровня более чем за два года.