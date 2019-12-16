Темпы роста промышленности в ноябре замедлились до двухлетнего минимума
За ноябрь промышленное производство выросло всего на 0,3% в годовом выражении – это минимум с декабря 2017 г. Месяцем ранее индустрия показала более серьезный рост – на 2,6%, примерно таких же результатов экономисты ждали и в ноябре (их консенсус-прогноз – рост на 2,5%).
Одна из причин такого резкого замедления темпов роста, по мнению Росстата, календарный фактор. В ноябре было на три рабочих дня меньше, чем в октябре, и на один день меньше, чем в ноябре 2018 г. Это дало не меньше 0,6 п. п. замедления, подсчитал замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников.
На резкое замедление повлияли еще два фактора, объясняет Сальников: приостановка выпуска в автопроме (из-за завышенных ожиданий и слабого спроса заводы к концу года распродавали запасы и работали менее интенсивно) и завершение выполнения крупных заказов радиопередающей аппаратуры (как следствие, «производство компьютеров и электронных изделий» сократилось). Это дало еще 1,3 п. п. замедления, уточняет он.