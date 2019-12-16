Темпы роста промышленности в ноябре замедлились до двухлетнего минимума

Одна из причин такого резкого замедления темпов роста, по мнению Росстата, календарный фактор. В ноябре было на три рабочих дня меньше, чем в октябре, и на один день меньше, чем в ноябре 2018 г. Это дало не меньше 0,6 п. п. замедления, подсчитал замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников.