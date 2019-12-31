ЦБ посчитал инфляцию по итогам 2019 года
Годовая инфляция в России по итогам 2019 г. замедлилась до 3% (с 3,5%, зафиксированных в ноябре), говорится на сайте ЦБ. По итогам 2017 г. инфляция была 2,5% на фоне рекордного урожая, по итогам 2018 г. этот показатель был на уровне 4,3%.
В свою очередь, по предварительным данным Росстата, инфляция в России в декабре ускорилась до 0,4% после 0,3% в ноябре, 0,1% в октябре и снижения на 0,2% в сентябре и в августе. Стоимость продовольственных товаров в декабре увеличилась на 0,7%, за 2019 г. – на 2,6% (4,7% в 2018 г.). Рост цен на непродовольственные товары в декабре составил 0,1%, по итогам года – 3% (4,1% в 2018 г.). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,2%, по итогам 2019 г. – на 3,8% (3,9% в 2018 г.), отмечает «Интерфакс». Окончательные данные по инфляции Росстат представит 10 января.
Минэкономразвития ожидает, что по итогам 2020 г. рост цен составит 3%, в свою очередь ЦБ прогнозирует в отчетном периоде инфляцию в интервале 3,5–4,0%.
Во вторник, 31 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России удалось остановить тенденции к снижению уровня благосостояния граждан. «Уровень благосостояния россиян или топтался на месте, или сокращался в последние три – четыре года», – отметил Песков (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, при этом рано говорить о каком-то «солидном росте», однако в стране наблюдается ситуация «абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности».