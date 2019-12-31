ЦБ посчитал инфляцию по итогам 2019 года

В свою очередь, по предварительным данным Росстата, инфляция в России в декабре ускорилась до 0,4% после 0,3% в ноябре, 0,1% в октябре и снижения на 0,2% в сентябре и в августе. Стоимость продовольственных товаров в декабре увеличилась на 0,7%, за 2019 г. – на 2,6% (4,7% в 2018 г.). Рост цен на непродовольственные товары в декабре составил 0,1%, по итогам года – 3% (4,1% в 2018 г.). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,2%, по итогам 2019 г. – на 3,8% (3,9% в 2018 г.), отмечает «Интерфакс». Окончательные данные по инфляции Росстат представит 10 января.