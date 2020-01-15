Кудрин оценил послание Путина как «самое дорогое»

Рождаемость также планируется поддержать ежемесячными выплатами по уходу за детьми. Сейчас пособия выплачивают на детей до трех лет, но с января 2020 г. выплату смогут получать семьи с детьми до семи лет. Речь идет о семьях, в которых доход не превышает прожиточного минимума на человека. Выплата в этом году составит 5500 руб., с 2021 г. – около 11 500 руб. на ребенка. Ее размер будет варьироваться в каждом регионе в зависимости от прожиточного минимума.