Кудрин оценил послание Путина как «самое дорогое»
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин оценил послание президента Владимира Путина Федеральному собранию как «самое дорогое», передает «РИА Новости». Перечисленные Путиным меры потребуют от 400 млрд до 500 млрд руб. в год, придется изыскать на них 0,4–0,5% ВВП, считает Кудрин.
Однако результаты от выплат на детей для семей с низкими доходами будут видны уже через два месяца, считает он. «Я полностью поддерживаю такого рода шаги, конечно, хотелось бы их увидеть раньше, в начале бюджетного цикла, а не когда уже бюджет принят, запущен и теперь, по сути, вносятся существенные корректировки», – добавил Кудрин.
Во время послания Путин заявил, что программа материнского капитала, которую планировали завершить в 2021 г., будет продлена до конца 2026 г. При этом материнский капитал начнут выплачивать уже за первого ребенка. После индексации с января этого года материнский капитал составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка выплата составит 150 000 руб. Однако семьи, в которых один ребенок уже есть, за второго сразу получат 616 000 руб., пообещал Путин. После рождения третьего ребенка семья сможет получить от государства 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита.
Рождаемость также планируется поддержать ежемесячными выплатами по уходу за детьми. Сейчас пособия выплачивают на детей до трех лет, но с января 2020 г. выплату смогут получать семьи с детьми до семи лет. Речь идет о семьях, в которых доход не превышает прожиточного минимума на человека. Выплата в этом году составит 5500 руб., с 2021 г. – около 11 500 руб. на ребенка. Ее размер будет варьироваться в каждом регионе в зависимости от прожиточного минимума.
Ранее первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2020 г. на демографические меры потребуется 400–450 млрд руб., в последующие годы – гораздо больше.