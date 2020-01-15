Хедж-фонд Bridgewater: цена золота может превысить $2000 за унцию

Свои ожидания Дженсен обосновывает тем, что центробанки дадут инфляции ускориться, а политическая нестабильность в мире возрастет. В частности, даже если инфляция в США достигнет 2%, Федеральная резервная система не будет действовать на опережение, чтобы ограничить ее с помощью повышения процентных ставок, полагает Дженсен. После Второй мировой войны большинство рецессий начиналось именно после ужесточения денежной политики в борьбе с инфляцией, напомнил он. Но инфляционные ожидания в США столь низки, что председатель ФРС Джером Пауэлл даже заявил недавно: «Чтобы повысить ставки, я хочу увидеть устойчивую и значительную инфляцию». Кроме того, «ни один другой ведущий центральный банк в развивающихся странах не будет пытаться нормализовать процентные ставки», сказал Дженсен FT.