Хедж-фонд Bridgewater: цена золота может превысить $2000 за унцию
Цена золота, которое сейчас стоит около $1550 за унцию, может вырасти на 30% и превысить $2000, сказал Financial Times Грег Дженсен, содиректор по инвестициям крупнейшего хедж-фонда мира Bridgewater Associates (активы под управлением – более $160 млрд). По его мнению, золото стоит рассматривать как краеугольный камень инвестиционного портфеля.
Свои ожидания Дженсен обосновывает тем, что центробанки дадут инфляции ускориться, а политическая нестабильность в мире возрастет. В частности, даже если инфляция в США достигнет 2%, Федеральная резервная система не будет действовать на опережение, чтобы ограничить ее с помощью повышения процентных ставок, полагает Дженсен. После Второй мировой войны большинство рецессий начиналось именно после ужесточения денежной политики в борьбе с инфляцией, напомнил он. Но инфляционные ожидания в США столь низки, что председатель ФРС Джером Пауэлл даже заявил недавно: «Чтобы повысить ставки, я хочу увидеть устойчивую и значительную инфляцию». Кроме того, «ни один другой ведущий центральный банк в развивающихся странах не будет пытаться нормализовать процентные ставки», сказал Дженсен FT.
Наконец, он обратил внимание на политическую нестабильность во множестве областей – от усугубления имущественного неравенства в США в результате замедления экономического роста до геополитического противостояния, прежде всего с Китаем и Ираном. «Столько конфликтов бурлит [в мире]. Необходимо готовиться к гораздо более широкому спектру потенциально более нестабильных наборов обстоятельств, чем мы привыкли», – сказал он.
Всемирный экономический форум в Давосе 15 января также предупредил о росте нестабильности. Опрошенные им эксперты, в частности, считают, что в 2020 г. возрастет риск внутриполитических противостояний в странах мира (78,4%) и экономических конфронтаций (78,5%). Это два самых высоких риска в краткосрочной перспективе.
Действия центробанков и стремление инвесторов застраховаться от политических и экономических рисков подпитывают рост цены золота, которое может подорожать до $2000 за унцию в ближайшие год-два, писали в сентябре аналитики Citigroup.
Исторического максимума в $1921 цена достигала в 2011 г.