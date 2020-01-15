США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

По словам Трампа, переговоры по второй фазе торгового соглашения должны начаться в ближайшее время. Он также выразил желание после подписания документа посетить Китай. Хэ прочитал в Белом доме письмо, направленное председателем КНР Си Цзиньпином. По словам председателя, заключение сделки — это знак того, что стороны могут разрешить имеющиеся у них разногласия путем диалога. Соглашение, по его словам, выгодно для как для Пекина и Вашингтона, так и для всего остального мира.