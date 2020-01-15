США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров. Запись с церемонии подписания опубликована в официальном аккаунте Белого дома в Twitter.
По словам Трампа, переговоры по второй фазе торгового соглашения должны начаться в ближайшее время. Он также выразил желание после подписания документа посетить Китай. Хэ прочитал в Белом доме письмо, направленное председателем КНР Си Цзиньпином. По словам председателя, заключение сделки — это знак того, что стороны могут разрешить имеющиеся у них разногласия путем диалога. Соглашение, по его словам, выгодно для как для Пекина и Вашингтона, так и для всего остального мира.
О планах подписать соглашение Трамп и Хэ объявили еще в середине декабря 2019 г. Договоренности позволили им избежать введения новых американских пошлин на импорт китайской продукции стоимостью $156 млрд, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Кроме того, Вашингтон согласился вдвое снизить введенные ранее 15%-ные пошлины на товары примерно на $120 млрд, а Пекин пообещал увеличить импорт сельскохозяйственной и другой продукции из США, сделать свой финансовый сектор более открытым, не девальвировать юань и лучше защищать интеллектуальную собственность американских компаний. Последние недели стороны согласовывали перевод текста соглашения на китайский язык.