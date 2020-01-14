Экономика

Что дает предварительное торговое соглашение США и Китая

Оно не решит их разногласия, но будет удобным для обеих сторон
Алексей Невельский
Высокопоставленные лица США и Китая в среду, 15 января, собираются подписать предварительное торговое соглашение в Вашингтоне /Reuters

Высокопоставленные лица США и Китая в среду, 15 января, собираются подписать предварительное торговое соглашение в Вашингтоне. Достигнутый компромисс позволил им выйти из тупика в длящейся уже два года торговой войне, хоть он и далек от того, чего хотят обе стороны.

О соглашении, которое должны подписать президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, стороны объявили еще в середине декабря 2019 г. Договоренности позволили им избежать введения новых американских пошлин на импорт китайской продукции стоимостью $156 млрд, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Также Вашингтон согласился вдвое снизить введенные ранее 15%-ные пошлины на товары примерно на $120 млрд, а Пекин пообещал увеличить импорт сельскохозяйственной и другой продукции из США, сделать свой финансовый сектор более открытым, не девальвировать юань и лучше защищать интеллектуальную собственность американских компаний. Последние недели стороны согласовывали перевод текста соглашения на китайский язык.

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