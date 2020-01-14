Что дает предварительное торговое соглашение США и Китая

О соглашении, которое должны подписать президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, стороны объявили еще в середине декабря 2019 г. Договоренности позволили им избежать введения новых американских пошлин на импорт китайской продукции стоимостью $156 млрд, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Также Вашингтон согласился вдвое снизить введенные ранее 15%-ные пошлины на товары примерно на $120 млрд, а Пекин пообещал увеличить импорт сельскохозяйственной и другой продукции из США, сделать свой финансовый сектор более открытым, не девальвировать юань и лучше защищать интеллектуальную собственность американских компаний. Последние недели стороны согласовывали перевод текста соглашения на китайский язык.