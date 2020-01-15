На Гайдаровском форуме отменили панельную дискуссию о проблемах экономики
Из программы Гайдаровского форума убрали запланированную на 16 января ключевую панельную сессию «Что мешает экономическому росту?». В ней должны были принять участие первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, депутат Госдумы Андрей Макарова, а также ректор РАНХиГС Владимир Мау.
«Ведомостям» не удалось связать с представителем РАНХиГС в среду, 15 января, вечером, чтобы выяснить причины отмены дискуссии.
В среду правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после послания президента Владимира Путина, в котором он предложил реформу государственного строя, в том числе, новый порядок утверждения правительства. Путин внес в Госдуму для утверждения премьером кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Он также должен был участвовать в Гайдаровском форуме на сессии «Налоги в цифровом мире». Однако теперь в программе форума вместо Мишустина значится заместитель руководителя ФНС Алексей Оверчук.