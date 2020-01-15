На Гайдаровском форуме отменили панельную дискуссию о проблемах экономики

В среду правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после послания президента Владимира Путина, в котором он предложил реформу государственного строя, в том числе, новый порядок утверждения правительства. Путин внес в Госдуму для утверждения премьером кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Он также должен был участвовать в Гайдаровском форуме на сессии «Налоги в цифровом мире». Однако теперь в программе форума вместо Мишустина значится заместитель руководителя ФНС Алексей Оверчук.