В программу Гайдаровского форума вернулась панельная сессия о проблемах роста
Спустя несколько часов после публикации об отмене ключевой панельной сессии Гайдаровского форума «Что мешает экономическому росту?», она снова появилась в программе на сайте. В ней указано, что, как и было запланировано, в сессии примут участие первый и.о. первого вице-премьера Антон Силуанов, и.о. вице-премьера Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, депутат Госдумы Андрей Макаров, а также ректор РАНХиГС Владимир Мау.
В среду правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после послания президента Владимира Путина, в котором он предложил реформу государственного строя, в том числе новый порядок утверждения правительства. Путин внес в Госдуму для утверждения премьером кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Он также должен был участвовать в Гайдаровском форуме на сессии «Налоги в цифровом мире». Однако теперь в программе форума вместо Мишустина значится заместитель руководителя ФНС Алексей Оверчук – после возврата панельной сессии в программу, доклад Аверчука в программе остался.
16 января Госдума рассмотрит вопрос о назначении Мишустина на пост премьера.