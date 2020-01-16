Сенат США одобрил соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой
Сенат США ратифицировал новое торговое соглашение между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA). Сделка между странами, анонсированная в сентябре 2018 г., должна будет заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) от 1994 г.
Члены верхней палаты конгресса отдали 89 голосов за ратификацию USMCA и 10 голосов против. После того как соглашение получило поддержку в сенате, оно отправляется на подписание президенту Дональду Трампу.
Новая сделка с Мексикой и Канадой была одним из пунктов экономической политики Трампа, который называл NAFTA «худшим торговым соглашением в истории». Сразу же после голосования по вопросу USMCA сенат приступил к рассмотрению дела об импичменте Трампа.
Новое торговое соглашение между странами Северной Америки было анонсировано в сентябре 2018 г. В числе ключевых нововведений – требование оповещать партнеров по USMCA о государственном вмешательстве в валютные рынки, повышенные требования к автопроизводителям, а также снижение ограничений на поставки молочной продукции из США в Канаду. Соглашение рассчитано на семь лет и вступит в силу со дня утверждения всеми странами. По истечении этого срока страны – участницы USMCA смогут продлить его на 10 и 16 лет последовательно.