Новым министром экономического развития стал губернатор Пермского края
Министром экономического развития России назначен Максим Решетников, говорится на сайте Кремля. С сентября 2017 г. Решетников был губернатором Пермского края.
Орешкин, ранее занимавший пост министра экономического развития, в состав нового правительства не вошел.
До назначения губернатором Решетников был министром правительства Москвы. Он пришел на работу в столичное правительство после назначения Сергея Собянина мэром. С 2012 по 2017 г. Решетников руководил департаментом экономической политики и развития Москвы, отвечал за создание инвестиционной стратегии города и курировал изменения в налоговой политике.
Президент Владимир Путин во вторник, 21 января, утвердил состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Всего у премьера девять заместителей. Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов, занимавший с 2013 г. пост помощника главы государства по экономике. Помимо Белоусова вице-премьерами назначены Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев (последние трое сохранили свои посты). Антон Силуанов, ранее совмещавший пост первого вице-премьера и министра финансов, сохранил за собой министерский пост.