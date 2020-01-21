Новым министром экономического развития стал губернатор Пермского края

До назначения губернатором Решетников был министром правительства Москвы. Он пришел на работу в столичное правительство после назначения Сергея Собянина мэром. С 2012 по 2017 г. Решетников руководил департаментом экономической политики и развития Москвы, отвечал за создание инвестиционной стратегии города и курировал изменения в налоговой политике.