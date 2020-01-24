Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд

Специалисты службы статистики отметили рост городского населения при спаде сельского. По сравнению с 2018 г. в городах России живет на 94 900 человек больше, а в селах – на 130 500 человек меньше. При этом население трех городов федерального подчинения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) сокращается. В частности, в Москве к 2020 г. проживает более 12 692 000 человек – на 77 100 меньше, чем в предшествующем году.