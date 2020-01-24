Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд
Население России к 2020 г. сократилось на 35 600 человек по сравнению с 1 января 2019 г., сообщил Росстат. По данным предварительного отчета, население страны составляет 146 745 098 человек. Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Специалисты службы статистики отметили рост городского населения при спаде сельского. По сравнению с 2018 г. в городах России живет на 94 900 человек больше, а в селах – на 130 500 человек меньше. При этом население трех городов федерального подчинения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) сокращается. В частности, в Москве к 2020 г. проживает более 12 692 000 человек – на 77 100 меньше, чем в предшествующем году.
Обновленный прогноз Росстата, опубликованный в декабре 2019 г., отмечал, что с 2022 по 2028 г. в России будет наблюдаться эхо демографических провалов 1940-х, 80-х и 90-х гг. К 2036 г. население страны может сократиться до 143 млн человек, отмечено в среднем варианте развития событий.