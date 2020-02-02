Володин предложил изучить проблемы регионов с наибольшей убылью населения
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для изучения проблем пяти регионов с самой большой убылью населения. «Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение», – приводит его слова «Интерфакс».
Вопрос о создании рабочей группы планируется обсудить 3 февраля на Совете Думы, отметил Володин. По его мнению, в ее состав должны войти члены профильных комитетов Госдумы, министерства и представители этих регионов. Эксперты должны будут предложить меры, которые позволят снизить уровень смертности и отъезд жителей через повышение качества жизни людей и развитие экономики, добавил спикер.
Ранее Росстат сообщил, что по итогам прошлого года наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 000 человек), Омской (17 600), Кемеровской (16 500), Волгоградской (15 800) областях и Алтайском крае (15 800).
Наибольший прирост населения зафиксирован в Московской области (88 000 человек), Москве (77 200), Тюменской области (31 800), Краснодарском крае (29 600) и Ленинградской области (28 500).