Володин предложил изучить проблемы регионов с наибольшей убылью населения

Вопрос о создании рабочей группы планируется обсудить 3 февраля на Совете Думы, отметил Володин. По его мнению, в ее состав должны войти члены профильных комитетов Госдумы, министерства и представители этих регионов. Эксперты должны будут предложить меры, которые позволят снизить уровень смертности и отъезд жителей через повышение качества жизни людей и развитие экономики, добавил спикер.