«Интерфакс» узнал о новом прогнозе Минэкономразвития по курсу рубля
Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля к доллару к концу текущего года. Такая информация содержится в обновленном макропрогнозе ведомства, передает «Интерфакс». Базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара в 2020 г. на уровне 63,9 руб. против 65,7 руб., заложенных в сентябрьском прогнозе, сообщает агентство.
По информации источника «Интерфакса», знакомого с материалами к новой редакции макропрогноза, по итогам I квартала ведомство ожидает средний курс доллара на уровне 62,1 руб. (в январе — 61,7 руб). Во II квартале курс доллара предположительно снизится до 63,1 руб., в III квартале — до 64 руб. По итогам 2020 г. курс доллара составит 66,2 руб. по сравнению с 62,9 руб., зафиксированными в декабре 2019 г.
Минэкономразвития готовило обновленный макропрогноз в условиях растущей волатильности мировых рынков из-за распространения в Китае коронавируса нового типа. Дальнейшая реакция мировой экономики на последствия вируса является ключевым риском для параметров прогноза, предупреждает Минэкономразвития в текстовой части документа.
Власти Китая в конце декабря сообщили о вспышке коронавируса нового типа в китайском городе Ухане. По последним данны, в стране вирус обнаружен уже у более чем 17 000 человек, свыше 360 скончались. Случаи заболевания коронавирусом также выявлены в более чем 20 странах – Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии, на Филиппинах, в Индии, Италии, Финляндии и ОАЭ. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о двух первых случаях заболевания в России. Вирус был выявлен у двух граждан Китая, прибывших в Забайкальский край и Тюменскую область.Их госпитализировали в инфекционную больницу. Контактировавшие с ними лица также находятся под наблюдением врачей.