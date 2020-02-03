«Интерфакс» узнал о новом прогнозе Минэкономразвития по курсу рубля

Власти Китая в конце декабря сообщили о вспышке коронавируса нового типа в китайском городе Ухане. По последним данны, в стране вирус обнаружен уже у более чем 17 000 человек, свыше 360 скончались. Случаи заболевания коронавирусом также выявлены в более чем 20 странах – Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии, на Филиппинах, в Индии, Италии, Финляндии и ОАЭ. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о двух первых случаях заболевания в России. Вирус был выявлен у двух граждан Китая, прибывших в Забайкальский край и Тюменскую область.Их госпитализировали в инфекционную больницу. Контактировавшие с ними лица также находятся под наблюдением врачей.