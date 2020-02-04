Reuters узнало о планах Китая выпустить «бонды» для борьбы с коронавирусом

Государственный банк развития Китая планирует выпустить облигации на сумму 14,25 млрд юаней ($2,04 млрд) со сроком обращения один год, передает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, вырученные от их продажи средства пойдут на борьбу с эпидемией коронавируса нового типа. Официально банк не стал комментировать эту информацию.