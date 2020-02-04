Reuters узнало о планах Китая выпустить «бонды» для борьбы с коронавирусом
Государственный банк развития Китая планирует выпустить облигации на сумму 14,25 млрд юаней ($2,04 млрд) со сроком обращения один год, передает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, вырученные от их продажи средства пойдут на борьбу с эпидемией коронавируса нового типа. Официально банк не стал комментировать эту информацию.
Китайские власти 31 декабря объявили о вспышке пневмонии от коронавируса нового типа (2019-nCoV) в городе Ухане. По последним данным, число заболевших новым типом коронавируса в Китае превысило более 20 400 человек, из них 425 человек скончались. После лечения домой были выписаны более 600 человек.
В России в конце января были выявлены два случая заболевания коронавирусом. Речь идет о двух гражданах Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область. Они были доставлены в инфекционную больницу. Были также госпитализированы лица, контактировавшие с ними, сообщал Роспотребнадзор.