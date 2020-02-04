Минздрав готовится к возможному масштабному распространению коронавируса в России

В конце декабря 2019 г. китайские власти объявили о вспышке пневмонии от коронавируса нового типа (2019-nCoV) в городе Ухань. По последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае превысило более 20 400 человек, из них 425 заболевших скончались. На данный момент после лечения домой выписаны более 600 человек. В России в конце января были выявлены два случая заболевания коронавирусом. Речь идет о двух гражданах Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область. Они были доставлены в инфекционную больницу. Были также госпитализированы лица, контактировавшие с ними.