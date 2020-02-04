Минздрав готовится к возможному масштабному распространению коронавируса в России
Минздрав готовится к возможному масштабному распространению коронавируса в России, передает «Интерфакс» заявление замминистра здравоохранения Сергея Краевого. По словам замминистра, ведомство не может дать точный прогноз относительно развития вируса на территории страны.
У Минздрава есть математические модели скорости распространения коронавируса, подготовленные «на основании общеизвестной скорости распространения банальных вирусных инфекций». Однако коронавирус не до конца изучен, сказал он. «Преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы», — отметил Краевой на заседании комитета по здравоохранению в Госдуме. По его словам, в большинстве случаев летальный исход наступает в результате развитие дыхательной недостаточности.
По его словам, в России есть как минимум двухнедельный запас лекарств для лечения коронавируса. Во избежание смертельных случаев также идет закупка 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких, уточнил он. На эти цели из резервного фонда выделено около 1,2 млрд руб.
У России до сих пор нет штамма коронавиурса, отметил замминистра. По его словам, отсутствие штамма тормозит создание вакцины против него. «Создать саму вакцину, имея определенную биотехнологическую платформу, несложно», — сказал он, добавив, что для этого потребуется от двух до пяти месяцев. «Но чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус», — пояснил замминистра. По его словам, у российских специалистов живого вируса нет.
В конце декабря 2019 г. китайские власти объявили о вспышке пневмонии от коронавируса нового типа (2019-nCoV) в городе Ухань. По последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае превысило более 20 400 человек, из них 425 заболевших скончались. На данный момент после лечения домой выписаны более 600 человек. В России в конце января были выявлены два случая заболевания коронавирусом. Речь идет о двух гражданах Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область. Они были доставлены в инфекционную больницу. Были также госпитализированы лица, контактировавшие с ними.