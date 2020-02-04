Reuters узнало об антикризисном плане властей Китая из-за коронавируса
Власти Китая готовят антикризисный план для поддержки экономики из-за вспышки коронавируса, которая, как ожидается, повлияет на рост в I квартале, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, правительство обсуждает вопрос о снижении запланированного на 2020 г. целевого показателя экономического роста примерно на 6%.
Центробанк Китая может понизить ключевую ставку, а также сократить нормативы резервных требований для банков в ближайшие недели, рассказали агентству источники. Народный банк Китая (НБК) на этой неделе выделил финансовой системе сотни миллиардов долларов. За последние два дня НБК ввел 1,7 трлн юаней ($242,74 млрд) через операции на открытом рынке. Это была попытка восстановить доверие инвесторов на фоне возможного влияния коронавируса на мировой рост, отмечает Reuters.
Кроме того, Государственный банк развития Китая (China Development Bank) планирует выпустить специальные облигации на 14,25 млрд юаней (около $2 млрд), средства от размещения которых направят на борьбу с распространением коронавируса, рассказали собеседники агентства.
По прогнозам источников, чтобы свести к минимуму потери рабочих мест, власти увеличат расходы, налоговые льготы и субсидии в секторах, пострадавших от распространения вируса. Речь идет о розничной торговле, общественном питании, логистике, транспорте и туризме. Увеличение расходов, по мнению источников, повлияет на коэффициент годового дефицита бюджета – он вырастет с 2,8% в 2019 г. до 3%.
3 февраля китайские рынки открылись обвалом после новогодних каникул по лунному календарю. Индекс CSI 300, состоящий из акций компаний, торгующихся на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, упал на 7,9%. Это худший результат после кризиса в августе 2015 г.