Reuters узнало об антикризисном плане властей Китая из-за коронавируса

Центробанк Китая может понизить ключевую ставку, а также сократить нормативы резервных требований для банков в ближайшие недели, рассказали агентству источники. Народный банк Китая (НБК) на этой неделе выделил финансовой системе сотни миллиардов долларов. За последние два дня НБК ввел 1,7 трлн юаней ($242,74 млрд) через операции на открытом рынке. Это была попытка восстановить доверие инвесторов на фоне возможного влияния коронавируса на мировой рост, отмечает Reuters.