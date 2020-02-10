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Белый дом предложил сократить бюджет госдепа США

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Белый дом предложил сократить бюджет госдепа США в 2021 финансовом году. Согласно проекту бюджета, опубликованному на сайте Белого дома, госдепу и Агентству США по международному развитию предлагается выделить $40,8 млрд, что на $11,7 млрд (22%) меньше, чем в прошлом финансовом году.

Проект бюджета в размере $4,8 трлн также предполагает выделение $1,6 млрд минфину США на реализацию международных программ, «продвигающих и совершенствующих национальную безопасность и экономическое процветание США» при помощи дипломатии и справедливой экономической конкуренции.

Проект бюджета также предполагает снижение дефицита до $966 млрд.

На помощь Украине всего планируется выделить $316,9 млн, из них около $30 млн на программы здравоохранения, $145 млн на экономическую поддержку и развитие, более $10 млн на борьбу с терроризмом, $115 млн военной помощи.

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