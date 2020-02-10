Белый дом предложил сократить бюджет госдепа США в 2021 финансовом году. Согласно проекту бюджета, опубликованному на сайте Белого дома, госдепу и Агентству США по международному развитию предлагается выделить $40,8 млрд, что на $11,7 млрд (22%) меньше, чем в прошлом финансовом году.