Белый дом предложил сократить бюджет госдепа США
Белый дом предложил сократить бюджет госдепа США в 2021 финансовом году. Согласно проекту бюджета, опубликованному на сайте Белого дома, госдепу и Агентству США по международному развитию предлагается выделить $40,8 млрд, что на $11,7 млрд (22%) меньше, чем в прошлом финансовом году.
Проект бюджета в размере $4,8 трлн также предполагает выделение $1,6 млрд минфину США на реализацию международных программ, «продвигающих и совершенствующих национальную безопасность и экономическое процветание США» при помощи дипломатии и справедливой экономической конкуренции.
Проект бюджета также предполагает снижение дефицита до $966 млрд.
На помощь Украине всего планируется выделить $316,9 млн, из них около $30 млн на программы здравоохранения, $145 млн на экономическую поддержку и развитие, более $10 млн на борьбу с терроризмом, $115 млн военной помощи.