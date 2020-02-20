Силуанов увязал введение прогрессивной шкалы НДФЛ со снижением страховых взносов

«В обществе давно назрел запрос на социальную справедливость. 13% платит и человек, который получает минимальную заработную плату (около 12 000 руб.), и человек, который получает, допустим, 12 млн руб. в год. Конечно, есть основания говорить, что люди с большими доходами должны платить больше», — сказал министр в эфире РБК, отвечая на вопросы читателей издания. Хотя и сейчас люди с большими доходами платят больше налогов, продолжил Силуанов. Он напомнил о прогрессивных ставках налогов на имущество и транспорт.