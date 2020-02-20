Силуанов увязал введение прогрессивной шкалы НДФЛ со снижением страховых взносов
Министр финансов Антон Силуанов не исключил, что после 2024 г. в России может быть введена прогрессивная шкала НДФЛ. Однако сначала, по его мнению, стоит рассмотреть вопрос о снижении страховых взносов, которые уплачивают работодатели. Изменения, касающиеся налогов на труд, тоже будут рассматриваться ближе к 2024 г., до этого периода Минфин не планирует менять принципы налогообложения, подчеркнул Силуанов.
«В обществе давно назрел запрос на социальную справедливость. 13% платит и человек, который получает минимальную заработную плату (около 12 000 руб.), и человек, который получает, допустим, 12 млн руб. в год. Конечно, есть основания говорить, что люди с большими доходами должны платить больше», — сказал министр в эфире РБК, отвечая на вопросы читателей издания. Хотя и сейчас люди с большими доходами платят больше налогов, продолжил Силуанов. Он напомнил о прогрессивных ставках налогов на имущество и транспорт.
Налоговую нагрузку на труд Силуанов назвал запредельной. По мнению министра, в России существует необходимость снижения страховых взносов, причем снижать надо существенно. Однако правительство пока не решило, чем можно заместить эти средства. Вариант уплаты страховых взносов работником, а не работодателем не обсуждается, подчеркнул министр.
На прошлой неделе источники рассказали «Ведомостям», что правительство вернулось к теме снижения страховых взносов, которая обсуждалась ранее в контексте дискуссии о повышении НДС. Рассматриваются различные варианты снижения общей ставки — с 30% до 23-25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена.
В 2017-2018 гг. обсуждался налоговый маневр «22/22», предполагающий повышение ставки НДС с 18% до 22% и одновременное снижение страховых взносов с 30% до 22%. В итоге НДС повысился до 20%, а взнос остался неизменным.