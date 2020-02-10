Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%. Но в итоге провели только половину маневра – повысили НДС до 20%, чтобы оплатить национальные проекты президента Владимира Путина, а вот снижения нагрузки на труд бизнес так и не дождался. Она остается высокой и реформа может привести к обелению рынка труда, росту доходов населения и экономики, повышению ее конкурентоспособности, перечисляет один из чиновников.