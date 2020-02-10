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Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Но пока чиновники не нашли, чем компенсировать потери казны
Елизавета Базанова Филипп Стеркин Светлана Ястребова
Максим Стулов / Ведомости

Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника. Рассматриваются различные варианты снижения общей ставки – с 30 до 23–25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена. Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей».

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%. Но в итоге провели только половину маневра – повысили НДС до 20%, чтобы оплатить национальные проекты президента Владимира Путина, а вот снижения нагрузки на труд бизнес так и не дождался. Она остается высокой и реформа может привести к обелению рынка труда, росту доходов населения и экономики, повышению ее конкурентоспособности, перечисляет один из чиновников.

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