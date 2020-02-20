Цикл лекций «Больше, чем экономика». Первая тема – экономика в футболе, политике, ЕГЭ
Современному экономисту, чтобы успешно использовать свои умения, нужно знать об устройстве мира чуть больше, чем предполагает традиционное экономическое образование. Именно этими знаниями поделятся пять экспертов из разных областей науки.
Первую лекцию читает профессор РЭШ Андрей Бремзен. Она называется «Почему экономика – это не только про экономический рост и совсем не про бухучет». Холодная война между СССР и США, футбольный матч, сдача ЕГЭ и выбор вуза кажутся на первый взгляд событиями, бесконечно далекими от экономики. Однако это не так. Лектор объясняет, какую роль в каждом из этих случаев играет экономика и как работают законы этой науки в разных областях человеческой жизни.