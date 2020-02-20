Первую лекцию читает профессор РЭШ Андрей Бремзен. Она называется «Почему экономика – это не только про экономический рост и совсем не про бухучет». Холодная война между СССР и США, футбольный матч, сдача ЕГЭ и выбор вуза кажутся на первый взгляд событиями, бесконечно далекими от экономики. Однако это не так. Лектор объясняет, какую роль в каждом из этих случаев играет экономика и как работают законы этой науки в разных областях человеческой жизни.