Гонконг выплатит жителям по $1280 наличными для стимулирования экономики
Власти Гонконга решили предоставить каждому местному жителю старше 18 лет единовременную выплату в размере 10 000 гонконгских долларов (около $1280), сообщает CNN. Выплаты будут осуществляться с целью стимулирования экономики от последствий протестов и вспышки коронавируса. Такая мера входит в пакет стимулов, который обойдется Гонконгу в 120 млрд гонконгских долларов ($15,4 млрд). Выплаты получат около семи миллионов человек.
Представитель администрации Гонконга Пол Чан заявил, что по итогам I квартала 2020 г. будет зафиксирован первый дефицит бюджета за 15 лет из-за спада, начавшегося в III квартале 2019 г. По его мнению, ситуация будет только ухудшаться. По итогам следующего финансового года, который закончится в марте 2021 г., дефицит бюджета достигнет рекордного значения – 4,8% ВВП. «В этом году экономика Гонконга сталкивается с огромными проблемами. Перспективы далеко не многообещающие в ближайшей перспективе», – отметил он. В прошлом году экономика Гонконга сократилась на 1,2%, что стало первым ежегодным спадом после мирового финансового кризиса, отмечает CNN. Теперь Гонконг противостоит распространению коронавируса нового типа, который уже нанес серьезный удар по экономической активности и настроениям инвесторов, заявил Чан законодательному совету города.
По словам Чана, правительство также сократит подоходный налог для некоторых жителей. Льгота коснется почти 2 млн налогоплательщиков. Власти также планируют предоставить жителям муниципального жилья с низкими доходами бесплатную аренду помещения на месяц, а также выплатить разовое пособие для поддержки 200 000 малообеспеченных семей.
Деньги на реализацию пакета стимулов будут выделены из специального фонда, который ранее был создан «ввиду ухудшения экономических условий и условий занятости в результате новой эпидемии коронавируса», уточнил Чан. По его словам, влияние эпидемии коронавируса на экономику Гонконга в ближайшем будущем может быть больше, чем влияние вспышки атипичной пневмонии в 2003 г. Однако экономика Гонконга должна восстановиться после окончания эпидемии, считает Чан.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Число погибших от вируса в Китае на 26 февраля достигло 2715 человек, сообщила госкомиссия по здравоохранению КНР. Число зараженных превысило 78 000 человек, количество вылечившихся – 29 700.