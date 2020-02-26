Гонконг выплатит жителям по $1280 наличными для стимулирования экономики

Представитель администрации Гонконга Пол Чан заявил, что по итогам I квартала 2020 г. будет зафиксирован первый дефицит бюджета за 15 лет из-за спада, начавшегося в III квартале 2019 г. По его мнению, ситуация будет только ухудшаться. По итогам следующего финансового года, который закончится в марте 2021 г., дефицит бюджета достигнет рекордного значения – 4,8% ВВП. «В этом году экономика Гонконга сталкивается с огромными проблемами. Перспективы далеко не многообещающие в ближайшей перспективе», – отметил он. В прошлом году экономика Гонконга сократилась на 1,2%, что стало первым ежегодным спадом после мирового финансового кризиса, отмечает CNN. Теперь Гонконг противостоит распространению коронавируса нового типа, который уже нанес серьезный удар по экономической активности и настроениям инвесторов, заявил Чан законодательному совету города.