Власти Китая призвали банки дезинфицировать банкноты в борьбе с коронавирусом
Пекинское отделение китайского банковского и страхового регулятора (CBIRC) выпустило для банков рекомендации по дезинфекции банкнот в борьбе с коронавирусом, пишет китайская газета China Securities Journal. Продезинфицированные банкноты банки должны хранить в сухом месте в течение семи дней. Такая мера должна препятствовать распространению вируса, отмечает издание. Как именно будет происходить процедура дезинфекции и какие средства для этого будут использоваться, газета не уточняет.
Помимо этого регулятор обязал банки увеличить частоту дезинфекции в общественных местах, речь идет об обработке используемых клиентами устройств, например таких, как устройство ввода пароля. Дезинфицирующие средства также должны быть предоставлены в необходимом количестве в магазинах и других местах, где клиенты вступают в контакт с наличными деньгами, уточняет Reuters со ссылкой на рекомендации CBIRC.
В Китае вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в провинции Хубэй. По последним данным, число погибших от вируса нового типа (Covid-19) в Китае превысило 2700 человек, число зараженных – 78 000 человек. После выздоровления домой были выписаны 29 700 китайцев. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом нового типа зарегистрированы еще в 32 странах.