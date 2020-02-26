Власти Китая призвали банки дезинфицировать банкноты в борьбе с коронавирусом

Пекинское отделение китайского банковского и страхового регулятора (CBIRC) выпустило для банков рекомендации по дезинфекции банкнот в борьбе с коронавирусом, пишет китайская газета China Securities Journal. Продезинфицированные банкноты банки должны хранить в сухом месте в течение семи дней. Такая мера должна препятствовать распространению вируса, отмечает издание. Как именно будет происходить процедура дезинфекции и какие средства для этого будут использоваться, газета не уточняет.