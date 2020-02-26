Состояние владельца Louis Vuitton начало снижаться из-за коронавируса
Состояние богатейшего человека Европы – основного владельца LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно упало ниже $100 млрд из-за вспышки коронавируса. Его состояние сократилось на $2,8 млрд до $97,7 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.
Французский миллиардер оказался лидером по падению стоимости активов за день. Арно выбыл из числа миллиардеров с состоянием более $100 млрд, куда он впервые попал в июне прошлого года, пишет Forbes. Сейчас в рейтинге всего два таких бизнесмена – это владелец Amazon Джефф Безос ($120,9 млрд, по данным на 25 февраля) и сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($109,7 млрд).
Понедельник, 24 февраля, состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на $139 млрд из-за падения индексов на фондовых биржах 24 февраля. Это произошло из-за вспышки коронавируса в Италии и опасения, что распространение заболевания может нанести большой ущерб мировой экономике.