Состояние владельца Louis Vuitton начало снижаться из-за коронавируса

Французский миллиардер оказался лидером по падению стоимости активов за день. Арно выбыл из числа миллиардеров с состоянием более $100 млрд, куда он впервые попал в июне прошлого года, пишет Forbes. Сейчас в рейтинге всего два таких бизнесмена – это владелец Amazon Джефф Безос ($120,9 млрд, по данным на 25 февраля) и сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($109,7 млрд).