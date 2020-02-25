Богатейшие люди мира потеряли $139 млрд при падении фондовых индексов

По его данным, это крупнейшие потери для списка с октября 2016 г., когда агентство начало вести такие наблюдения. Генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Джефф Безос потеряли по $4,8 млрд. Состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги сократилось на $4 млрд, основателя Facebook Марка Цукерберга — на $3,48 млрд, сооснователя Google Ларри Пейджа — на $2,7 млрд. Из российских миллиардеров за последние сутки больше всех потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов — $1,21 млрд. Президент«Новатэка» Леонид Михельсон лишился $692 млн, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун $508 млн.