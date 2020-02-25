От коронавирусной инфекции умер четвертый пассажир Diamond Princess

Умершему было более 80 лет. Всего на круизном лайнере заболел 691 человек, ранее сообщалось о трех смертельных случаях заболеваниях среди участников круиза. Круизный лайнер находится на карантине на рейде порта Иокогамы уже более трех недель. Всего же число жертв коронавируса за пределами Китая, по данным гонконгской газеты South China Morning Post, за минувшие сутки выросло с 26 до 37 человек. 12 человек скончались в Иране, девять — в Южной Корее, семь — в Италии, четыре — в Японии, два — в Гонконге, по одному случаю — во Франции, на Тайване и Филиппинах.