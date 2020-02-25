От коронавирусной инфекции умер четвертый пассажир Diamond Princess
В японской больнице от последствий коронавирусной инфекции скончался четвертый пассажир круизного судна Diamond Princess. Об этом сообщило NHK.
Умершему было более 80 лет. Всего на круизном лайнере заболел 691 человек, ранее сообщалось о трех смертельных случаях заболеваниях среди участников круиза. Круизный лайнер находится на карантине на рейде порта Иокогамы уже более трех недель. Всего же число жертв коронавируса за пределами Китая, по данным гонконгской газеты South China Morning Post, за минувшие сутки выросло с 26 до 37 человек. 12 человек скончались в Иране, девять — в Южной Корее, семь — в Италии, четыре — в Японии, два — в Гонконге, по одному случаю — во Франции, на Тайване и Филиппинах.
Газета пишет, что в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом достигло 2,438 тыс. 893 заболевших выявлено в Южной Корее, 838 — в Японии. В Италии — 229 больных, в Сингапуре — 90, в Гонконге — 81, Иране — 47, Таиланде и США — по 35, на Тайване — 28, в Австралии — 23, в Малайзии — 22, Германии и Вьетнаме — по 16, в ОАЭ и Великобритании — по 13, во Франции — 12, в Макао и Канаде — по 10. В остальных странах количество заболевших менее 10. Это Филиппины, Индия, Кувейт, Испания, Оман, Россия, Афганистан, Бахрейн, Бельгия, Камбоджа, Египет, Финляндия, Израиль, Ливан, Непал, Шри-Ланка, Швеция.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа (Covid-19) началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 32 странах. Всемирная организация здравоохранения называет это эпидемией в различных частях мира, но пока не оценивает распространение заболевания как пандемию.