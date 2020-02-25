Европейское бюро ВОЗ призвало к состраданию заболевшим из-за коронавируса
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвало относиться к пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией нового типа (Сovid-19) с состраданием. Об этом заявил директор бюро Ганс Клюге, комментируя работу миссии ВОЗ в Италии.
«Крайне важно, чтобы мы относились к пациентам с достоинством и состраданием и принимали меры для предотвращения дальнейшей передачи и защиты работников здравоохранения», — сказал Клюге. Он добавил, что к новому вирусу (его распространение началось с декабря прошлого года, со вспышки в китайской провинции Хубэй) нужно «относиться очень серьезно». По данным бюро, миссия ВОЗ, которая 24 февраля начала работу в Италии, отметила, что локальная передача Covid-19 от человека к человеку вызывает быстрое увеличение зарегистрированных случаев заболевания. «В большинстве случаев (4 из каждых 5) у людей наблюдаются легкие симптомы или их нет», — говорится в сообщении бюро.
Италия сообщила о быстром увеличении случаев лабораторно подтвержденного коронавируса 21 февраля 2020 г. Первоначальное расследование итальянскими властями выявило несколько групп случаев в различных регионах северной Италии, с передачей его от человека к человеку. «ВОЗ поддерживает правительство Италии в его усилиях и приверженности делу смягчения этой вспышки и эффективного ведения случаев. Сейчас настало время для солидарности и сотрудничества, чтобы работать вместе, чтобы защитить здоровье каждого», — проводится в сообщении оценка действий итальянских властей директором Европейского бюро ВОЗ.
Для предотвращения распространения Covid-19 власти Италии закрыли школы, университеты и бары, отменили спортивные и другие массовые мероприятия в пострадавших районах. «Это согласуется со стратегией сдерживания, которая в настоящее время применяется во всем мире, чтобы остановить распространение заболевания», — говорится в сообщении ВОЗ. По данным на 24 февраля, заболевание в Италии выявлено более чем у 200 человек, шестеро скончались, несколько десятков находятся в отделениях интенсивной терапии. Практически изолированными оказались два города, которые считаются очагами распространения коронавируса, под карантин помещены девять коммун в Ломбардии. Отменены футбольные матчи, спектакли в «Ла Скала», раньше времени завершится Венецианский карнавал.