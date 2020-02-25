Европейское бюро ВОЗ призвало к состраданию заболевшим из-за коронавируса

«Крайне важно, чтобы мы относились к пациентам с достоинством и состраданием и принимали меры для предотвращения дальнейшей передачи и защиты работников здравоохранения», — сказал Клюге. Он добавил, что к новому вирусу (его распространение началось с декабря прошлого года, со вспышки в китайской провинции Хубэй) нужно «относиться очень серьезно». По данным бюро, миссия ВОЗ, которая 24 февраля начала работу в Италии, отметила, что локальная передача Covid-19 от человека к человеку вызывает быстрое увеличение зарегистрированных случаев заболевания. «В большинстве случаев (4 из каждых 5) у людей наблюдаются легкие симптомы или их нет», — говорится в сообщении бюро.