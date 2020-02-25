В Китае от коронавируса умерли более 2600 человек
Число жертв коронавирусной инфекции в Китае за минувший сутки выросло до 2663 человек. За сутки зарегистрирована 71 смерть от заболевания, сообщает госкомиссия по здравоохранению КНР.
Большинство умерших — из провинции Хубей, откуда началось распространение Covid-19. Новых случаев заражения за 24 февраля — 508. Общее число заболевших — более 77 тысяч человек. Из больниц за последние сутки выписали 2589 человек. Более 641 тыс. человек прошли обследования, 27 230 — вылечились с начала эпидемии.
24 февраля на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил журналистам, что в случае с коронавирусом ВОЗ пока не готова говорит о пандемии, но лишь об эпидемии в различных частях мира. Вспышки заболевания регистрируются уже далеко за пределами Китая — в Иране, Италии, Южной Корее, Японии, а его случаи зафиксированы уже в 30 странах мира.
«Использование определения "пандемия" не отвечает фактам», — приводит слова гендиректора ВОЗ ТАСС. По его словам, ВОЗ «не наблюдает безудержного глобального распространения этого вируса и не видит широкого числа тяжелых случаев или смертей». Гебрейесус отметил, что всем странам «нужно "готовиться к потенциальной пандемии", но "каждая страна должна сама оценивать риск".