В Китае от коронавируса умерли более 2600 человек

24 февраля на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил журналистам, что в случае с коронавирусом ВОЗ пока не готова говорит о пандемии, но лишь об эпидемии в различных частях мира. Вспышки заболевания регистрируются уже далеко за пределами Китая — в Иране, Италии, Южной Корее, Японии, а его случаи зафиксированы уже в 30 странах мира.