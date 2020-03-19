Fitch вдвое снизило прогноз роста российской экономики в 2020 году

Замедление роста экономики России связано с ожиданиями слабого роста экономики Китая, глобальной экономической ситуацией и падением мировых цен на нефть. Эксперты ожидают, что замедление начнется в первой половине 2020 г. Это связано с тем, что снижение цен на нефть, ослабление рубля и ухудшившийся спрос на экспортируемые из России товары сокращают объем инвестиций. При этом во втором полугодии, согласно исследованию, ожидается рост экономики из-за увеличения правительством капитальных расходов.