Мантуров предложил на полгода отменить НДС для предприятий потребрынка

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров направил премьеру Михаилу Мишустину письмо с указанием экстренных мер государственной поддержки, которые, по его мнению, необходимы сферам общественного питания и услуг, а также владельцам коммерческой недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Подлинность письма агентству подтвердили два источника. Минпромторг также подтвердил, что направил премьеру предложения.