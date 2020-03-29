Мантуров предложил на полгода отменить НДС для предприятий потребрынка
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров направил премьеру Михаилу Мишустину письмо с указанием экстренных мер государственной поддержки, которые, по его мнению, необходимы сферам общественного питания и услуг, а также владельцам коммерческой недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Подлинность письма агентству подтвердили два источника. Минпромторг также подтвердил, что направил премьеру предложения.
Согласно выдержкам из письма, которые приводит ТАСС, Мантуров предлагает следующие меры поддержки потребительского рынка:
отменить на полгода начисление НДС для малого несетевого бизнеса, сетевого, обслуживающего потребительский рынок, для производителей потребительских товаров, общепита, производителей услуг, владельцев торговой недвижимости, логистических компаний, центров, складов, пунктов выдачи заказов, транспортных компаний, сервисов доставки, гостиниц, отелей;
по ранее возникшему НДС для указанных секторов установить отсрочку на шесть месяцев от установленной даты платежа;
отменить начисление налога на прибыль за указанный период, а по ранее возникшему налогу на прибыль тоже установить отсрочку;
отменить на полгода начисление налогов на имущество, иных налогов и сборов, арендной платы за землю для указанных предприятий, в том числе и для торговых центров;
отменить на тот же срок начисление налогов с фонда оплаты труда персонала, остающегося в штате организаций, взимание единого налога на вмененный доход, налогов по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе.
Меры должны помочь предприятиям потребрынка пережить кризис, вызванный коронавирусом, полагает министр. По данным Мантурова, которые приводятся в письме, предприятия общепита, непродовольственной торговли и услуг уже снизили выручку на фоне пандемии на 50–80% в зависимости от региона. По оценкам Минпромторга, сокращено уже минимум 20% персонала. Поэтому указанные меры Мантуров рекомендует принимать экстренно.