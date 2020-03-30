Все регионы смогут по желанию ввести налоговый режим для самозанятых с июля
Регионы смогут сами решать, вводить ли им специальный налоговый режим для самозанятых. Такое предложение указано в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму 30 марта. Законопроект распространяет действие режима на все регионы с 1 июля 2020 г. Они смогут ввести режим, приняв региональный закон. Авторы законопроекта – председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев.
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 30 марта подтвердил планы распространить режим для самозанятых на всю страну среди мер поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях коронавируса. В пояснительной записке к законопроекту Макарова и Журавлева говорится, что распространение режима не несет в себе цели получить дополнительные доходы.
В качестве эксперимента режим заработал в 2019 г. в четырех регионах – Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях. В соответствии с ним человек с доходом до 2,4 млн руб. в год, оказывающий платные услуги и не имеющий наемных работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить налог по ставке 4% с дохода при работе с другими людьми, 6% – с компаниями. Через приложение-кассу самозанятые могут зарегистрироваться, проводить все платежи и выплачивать налог.
Сейчас эксперимент действует в 23 регионах, указано в пояснительной записке. На конец марта режимом воспользовались 550 000 человек, отмечено в ней. Эксперимент продлится до декабря 2028 г.