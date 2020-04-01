Россия предложила Кипру пересмотреть налоговое соглашение

У России более 100 соглашений об избежании двойного налогообложения. Без них компания, которая выплачивает дивиденды, проценты или роялти за границу, будет платить налоги по максимуму – по 15 и 20% соответственно, сейчас же это может быть и 0%, как, например, с процентов по займам, выплачиваемым на Кипр. Кипр оказался первой страной, куда российское правительство направило свои предложения. За первые девять месяцев 2019 г. Россия вложила в Кипр $13,4 млрд, а получила $4,8 млрд прямых инвестиций. «Ведомости» направили запрос в минфин Кипра.