Россия предложила Кипру пересмотреть налоговое соглашение
Правительство России направило правительству Кипра письмо по поводу изменения соглашения об избежании двойного налогообложения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 1 апреля. Неделей ранее президент Владимир Путин предложил повысить ставку налога на выводимые за рубеж доходы до 15%. А если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет, обещал он в обращении к населению 25 марта.
У России более 100 соглашений об избежании двойного налогообложения. Без них компания, которая выплачивает дивиденды, проценты или роялти за границу, будет платить налоги по максимуму – по 15 и 20% соответственно, сейчас же это может быть и 0%, как, например, с процентов по займам, выплачиваемым на Кипр. Кипр оказался первой страной, куда российское правительство направило свои предложения. За первые девять месяцев 2019 г. Россия вложила в Кипр $13,4 млрд, а получила $4,8 млрд прямых инвестиций. «Ведомости» направили запрос в минфин Кипра.
Все выплаты процентов и дивидендов за рубеж «должны облагаться адекватным налогом», обосновывал Путин, сейчас же они «облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%», что несправедливо, так как люди с зарплат платят 13%. Все соглашения вряд ли будут меняться, потому что это сложно и вряд ли необходимо, предупреждал федеральный чиновник, но, помимо Кипра, пересмотр соглашений может коснуться Нидерландов.
Консультанты назвали предложения президента «концом эпохи офшоров». Из-за пересмотра соглашений нагрузка на инвестиции в Россию вырастет, предупреждал партнер «Кроу экспертизы» Рустам Вахитов. Станут менее привлекательны зарубежные структуры в странах, где они будут пересмотрены, добавляла партнер EY Марина Белякова. А если странам не удастся договориться, есть риски двойного налогообложения в результате расторжения соглашений, заключал директор департамента налогов и права Deloitte Олег Трошин.
Минфин разъяснял, что «налог на дивиденды» начнет действовать с доходов за 2021 г. Изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемые по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками. Задача – обложить доходы, налоговую нагрузку на которые получатели дивидендов целенаправленно снижают, заявлял Минфин: «Изменения <…> коснутся только так называемых транзитных юрисдикций. Как правило, компании в таких юрисдикциях созданы для целей применения пониженных ставок, установленных соглашениями об избежании двойного налогообложения. Это относится в первую очередь к Кипру и ряду других аналогичных юрисдикций», – пояснял Минфин.