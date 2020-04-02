Заявления на пособия по безработице в США подали 6,6 млн человек
За неделю по 28 марта в США было подано рекордное количество заявок на пособие по безработице – 6,648 млн. Это в два раза больше, чем неделей ранее, когда, по первоначальным данным, было принято 3,283 млн заявок (3,4 млн, по уточненным сегодня данным министерства труда США).
Новый показатель почти в 10 раз больше рекорда, который был установлен до нынешней рецессии, спровоцированной пандемией коронавируса и закрытием на карантин американских штатов и городов. В октябре 1982 г. за неделю за пособиями обратились 695 000 человек.
Новые данные также более чем вдвое превышают прогноз экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, которые ожидали подачи 3,1 млн заявок.