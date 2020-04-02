Заявления на пособия по безработице в США подали 6,6 млн человек

За неделю по 28 марта в США было подано рекордное количество заявок на пособие по безработице – 6,648 млн. Это в два раза больше, чем неделей ранее, когда, по первоначальным данным, было принято 3,283 млн заявок (3,4 млн, по уточненным сегодня данным министерства труда США).