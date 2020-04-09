Трамп может поднять пошлины на нефть для давления на саудитов и Россию

WSJ пишет, что участие представителей США в намеченной на четверг, 9 апреля, видеоконференции ОПЕК+ не планируется. Договоренности ОПЕК+ позволили сдерживать объемы добычи в течение трех лет и держать мировые цены на нефть на уровне около $60 за баррель. Соглашение распалось в конце марта 2020 г. из-за разногласий между саудитами и российскими представителями. В результате нефть Brent подешевела вдвое с начала года. Днем 8 апреля она стоила около $32 за баррель. Россия и Саудовская Аравия готовы сокращать добычу, если к сделке присоединятся США.