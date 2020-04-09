Трамп может поднять пошлины на нефть для давления на саудитов и Россию
Администрация президента США Дональда Трампа может повысить пошлины на импортную нефть для давления на Россию и Саудовскую Аравию. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседников издания, Трамп во время консультаций с топ-менеджерами нефтедобывающих компаний, сенаторами и конгрессменами выразил готовность повысить ввозные пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии. Он планирует это сделать на основании закона о торговле, который ранее использовался против Китая. Президент будет угрожать повышением пошлин, «чтобы заставить Саудовскую Аравию и Россию сократить поток нефти, поступающей в больших объемах на рынок», пишет WSJ.
При этом собеседники издания отметили, что в случае решений о сокращении добычи или роста цен на рынке в силу других причин Трамп откажется от идеи заградительных пошлин. WSJ пишет со ссылкой на опрошенных экспертов, что в числе других мер давления в администрации президента обсуждалось и введение санкций в отношении России. При этом американским компаниям Белый дом не давал указаний сократить объемы добычи нефти.
WSJ пишет, что участие представителей США в намеченной на четверг, 9 апреля, видеоконференции ОПЕК+ не планируется. Договоренности ОПЕК+ позволили сдерживать объемы добычи в течение трех лет и держать мировые цены на нефть на уровне около $60 за баррель. Соглашение распалось в конце марта 2020 г. из-за разногласий между саудитами и российскими представителями. В результате нефть Brent подешевела вдвое с начала года. Днем 8 апреля она стоила около $32 за баррель. Россия и Саудовская Аравия готовы сокращать добычу, если к сделке присоединятся США.