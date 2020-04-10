Министры финансов Евросоюза согласовали план помощи экономике в $590 млрд

Во вторник, 7 апреля, Сентену опубликовал видеообращение. В нем говорилось, что Еврогруппа одобрит крупнейший в своей истории план помощи на 540 млрд евро, который объединит все предложенные институтами Евросоюза меры и схемы оказания поддержки экономике. Однако 7 апреля в ходе 16-часового обсуждения план так и не был принят.