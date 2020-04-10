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Министры финансов Евросоюза согласовали план помощи экономике в $590 млрд

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Министры финансов Европейского союза договорились о пакете мер на 540 млрд евро ($590 млрд) для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя Еврогруппы Мариу Сентену,

«Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров. План поддержки европейской экономики на 500 млрд евро согласован», — заявил Сентену.

План предусматривает, в частности, страховые меры для работников предприятий на сумму 100 млрд евро, выделение Европейским инвестиционным банком 200 млрд евро на поддержку компаний и кредитные линии Европейского стабилизационного механизма на сумму до 240 млрд евро.

Во вторник, 7 апреля, Сентену опубликовал видеообращение. В нем говорилось, что Еврогруппа одобрит крупнейший в своей истории план помощи на 540 млрд евро, который объединит все предложенные институтами Евросоюза меры и схемы оказания поддержки экономике. Однако 7 апреля в ходе 16-часового обсуждения план так и не был принят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных