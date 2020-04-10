Министры финансов Евросоюза согласовали план помощи экономике в $590 млрд
Министры финансов Европейского союза договорились о пакете мер на 540 млрд евро ($590 млрд) для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя Еврогруппы Мариу Сентену,
«Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров. План поддержки европейской экономики на 500 млрд евро согласован», — заявил Сентену.
План предусматривает, в частности, страховые меры для работников предприятий на сумму 100 млрд евро, выделение Европейским инвестиционным банком 200 млрд евро на поддержку компаний и кредитные линии Европейского стабилизационного механизма на сумму до 240 млрд евро.
Во вторник, 7 апреля, Сентену опубликовал видеообращение. В нем говорилось, что Еврогруппа одобрит крупнейший в своей истории план помощи на 540 млрд евро, который объединит все предложенные институтами Евросоюза меры и схемы оказания поддержки экономике. Однако 7 апреля в ходе 16-часового обсуждения план так и не был принят.