Минпромторг опубликовал список из 246 системообразующих предприятий
Министерство промышленности и торговли России сообщило об утверждении перечня 246 системообразующих предприятий из 15 отраслей. Сам перечень полностью опубликовали на сайте Минпромторга.
Среди отраслей, в которых отбирались предприятия, – автомобиле-, авиа-, судостроение, различные виды машиностроения, электротехническая и кабельная промышленность, оборонная промышленность, леспром, химпром и др. Списки предприятий в каждой из отраслей будут обновляться.
Минпромторг также сообщил, что до конца этой недели утвердят список системообразующих предприятий еще для 10 отраслей. В нем будут компании фарм- и и мединдустрии, металлургии, машиностроения для сельского хозяйства и пищепрома, промышленности стройматериалов и мебельной, оптовой и розничной торговли и производства изделий народных промыслов.
Решение об утверждении списка из 246 предприятий принято 17 апреля по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Ранее аналогичный перечень системообразующих предприятий ТЭК составило Минэнерго. В нем 97 компаний, в том числе «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть» и др.