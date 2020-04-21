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Минпромторг опубликовал список из 246 системообразующих предприятий

Ведомости

Министерство промышленности и торговли России сообщило об утверждении перечня 246 системообразующих предприятий из 15 отраслей. Сам перечень полностью опубликовали на сайте Минпромторга.

Среди отраслей, в которых отбирались предприятия, – автомобиле-, авиа-, судостроение, различные виды машиностроения, электротехническая и кабельная промышленность, оборонная промышленность, леспром, химпром и др. Списки предприятий в каждой из отраслей будут обновляться.

Минпромторг также сообщил, что до конца этой недели утвердят список системообразующих предприятий еще для 10 отраслей. В нем будут компании фарм- и и мединдустрии, металлургии, машиностроения для сельского хозяйства и пищепрома, промышленности стройматериалов и мебельной, оптовой и розничной торговли и производства изделий народных промыслов.

Решение об утверждении списка из 246 предприятий принято 17 апреля по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Ранее аналогичный перечень системообразующих предприятий ТЭК составило Минэнерго. В нем 97 компаний, в том числе «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных