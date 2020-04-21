Минпромторг опубликовал список из 246 системообразующих предприятий

Минпромторг также сообщил, что до конца этой недели утвердят список системообразующих предприятий еще для 10 отраслей. В нем будут компании фарм- и и мединдустрии, металлургии, машиностроения для сельского хозяйства и пищепрома, промышленности стройматериалов и мебельной, оптовой и розничной торговли и производства изделий народных промыслов.