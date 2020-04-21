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Эксперты ВШЭ назвали эмоциональными оценки падения ВВП России до 8%

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Аналитические оценки падения ВВП России в 2020. г от 2% до 8% носят «эмоциональный характер», и построены больше «на ощущениях» самих экспертов, говорится в обзоре центра конъюнктурных исследований института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Приемлемые по точности прогнозы, согласно обзору, появятся через два-три месяца, пишет «Интерфакс».

По словам директора центра Георгия Остапковича, из-за отсутствия полных статистических данных в реальном времени практически невозможно с точностью даже до плюс-минус 1,5% определить годовые темпы развития как экономики России в целом, так и промышленности в частности. Комментируя прогноз международного валютного фонда (МВФ), что российский ВВП сократится на 5,5%, Остапкович назвал его «несколько пессимистическим с экономической точки зрения». Сам эксперт считает, что если осенью не начнется вторая волна пандемии коронавируса, то сокращение ВВП страны будет в интервале 3,8-4,2%.

В середине апреля МВФ опубликовал прогноз развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса. Согласно прогнозу, вместо ожидавшегося еще в январе роста глобального ВВП по итогам 2020 г. на 3,3% МВФ теперь прогнозирует сокращение на 3%. Глобальная торговля просядет на 11%. В следующем году рост мировой экономики составит 5,8% ВВП вместо 3,4% по январскому прогнозу.

Ранее по теме: МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных