Эксперты ВШЭ назвали эмоциональными оценки падения ВВП России до 8%

Аналитические оценки падения ВВП России в 2020. г от 2% до 8% носят «эмоциональный характер», и построены больше «на ощущениях» самих экспертов, говорится в обзоре центра конъюнктурных исследований института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Приемлемые по точности прогнозы, согласно обзору, появятся через два-три месяца, пишет «Интерфакс».



По словам директора центра Георгия Остапковича, из-за отсутствия полных статистических данных в реальном времени практически невозможно с точностью даже до плюс-минус 1,5% определить годовые темпы развития как экономики России в целом, так и промышленности в частности. Комментируя прогноз международного валютного фонда (МВФ), что российский ВВП сократится на 5,5%, Остапкович назвал его «несколько пессимистическим с экономической точки зрения». Сам эксперт считает, что если осенью не начнется вторая волна пандемии коронавируса, то сокращение ВВП страны будет в интервале 3,8-4,2%.