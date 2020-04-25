Орешкин назвал три особенности текущего экономического кризиса

О синхронности говорит то, что кризис настиг одновременно практически все страны мира, пояснил Орешкин. Быстрота выражается в стремительном росте безработицы в разных государствах и в том, как скоро кризис оказал серьезный эффект на динамику экономики. Глубина же проявляется в том, что падение мирового ВВП будет гораздо сильнее, чем в 2008–2009 гг.