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Орешкин назвал три особенности текущего экономического кризиса

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Текущий экономический кризис отличается синхронностью, быстротой и глубиной, сказал в эфире телеканала «Россия 1» помощник президента Максим Орешкин. По его мнению, это самый сильный кризис со времен Второй мировой войны.

О синхронности говорит то, что кризис настиг одновременно практически все страны мира, пояснил Орешкин. Быстрота выражается в стремительном росте безработицы в разных государствах и в том, как скоро кризис оказал серьезный эффект на динамику экономики. Глубина же проявляется в том, что падение мирового ВВП будет гораздо сильнее, чем в 2008–2009 гг.

С тем, что текущий кризис будет хуже кризиса 2008 г. с точки зрения негативного влияния на отдельные отрасли, согласился и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Из-за коронавируса в некоторых отраслях возникла ситуация, когда спроса нет совсем, такого не было раньше, пояснил он. Из-за этого множество предприятий может обанкротиться или не суметь расплатиться по своим долгам.

Ранее по теме: Кудрин призвал власти не скупиться на борьбу с кризисом в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных