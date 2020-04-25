Орешкин назвал три особенности текущего экономического кризиса
Текущий экономический кризис отличается синхронностью, быстротой и глубиной, сказал в эфире телеканала «Россия 1» помощник президента Максим Орешкин. По его мнению, это самый сильный кризис со времен Второй мировой войны.
О синхронности говорит то, что кризис настиг одновременно практически все страны мира, пояснил Орешкин. Быстрота выражается в стремительном росте безработицы в разных государствах и в том, как скоро кризис оказал серьезный эффект на динамику экономики. Глубина же проявляется в том, что падение мирового ВВП будет гораздо сильнее, чем в 2008–2009 гг.
С тем, что текущий кризис будет хуже кризиса 2008 г. с точки зрения негативного влияния на отдельные отрасли, согласился и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Из-за коронавируса в некоторых отраслях возникла ситуация, когда спроса нет совсем, такого не было раньше, пояснил он. Из-за этого множество предприятий может обанкротиться или не суметь расплатиться по своим долгам.